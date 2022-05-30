Источник: Никола Моро покинет московское «Динамо» летом
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Полузащитник «Динамо» Никола Моро покинет московскую команду в летнее трансферное окно, информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, агенты Моро уже ищут для 24-летнего хорвата новый клуб. При этом уход Николы на правах свободного агента по обоюдному согласию сторон исключён. Действующий контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.
В сезоне-2021/2022 Моро провёл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее футболист выступал за загребское «Динамо».
Московское «Динамо» по итогам нынешнего сезона заняло третье место в чемпионате России, набрав 53 очка. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Сочи» (56).
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