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«Бавария» объявила об уходе Толиссо

«Бавария» объявила об уходе Толиссо
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«Бавария» на своём официальном сайте объявила об уходе французского полузащитника Корентина Толиссо.

Действующий контракт Толиссо с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2022 года. Стороны не будут продлевать сотрудничество, 27-летний француз станет свободным агентом. СМИ приписывали интерес к нему «Лиону» и лондонскому «Арсеналу».

Толиссо — воспитанник «Лиона». Он перешёл в немецкую команду в 2017 году за € 41,5 млн. В нынешнем сезоне на счету полузащитника участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

В составе «Баварии» Толиссо выиграл 14 трофеев, а в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.

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