Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Гапонова из «Спартака»

В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Гапонова из «Спартака»
Комментарии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер защитника «Спартака» Ильи Гапонова. Ранее сегодня стало известно, что самарский клуб активировал опцию выкупа футболиста у красно-белых.

«Илья – российский защитник с массой сильных игровых качеств. Ему 24 года, это отличный футбольный возраст. Сейчас очень сложно приобрести качественного российского футболиста за адекватные деньги. Нам это удалось, мы считаем Гапонова хорошим приобретением. Илья проявил себя в матчах за «Крылья», и мы рассчитываем, что он продолжит прогрессировать вместе с нашей командой», — приводит слова Корниленко официальный сайт «Крыльев Советов».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Крылья» выкупят игрока у «Спартака». Вторую часть нынешнего сезона футболист провёл в самарском клубе на правах аренды.

Новость по теме
«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» Гапонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022