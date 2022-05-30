В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Гапонова из «Спартака»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер защитника «Спартака» Ильи Гапонова. Ранее сегодня стало известно, что самарский клуб активировал опцию выкупа футболиста у красно-белых.

«Илья – российский защитник с массой сильных игровых качеств. Ему 24 года, это отличный футбольный возраст. Сейчас очень сложно приобрести качественного российского футболиста за адекватные деньги. Нам это удалось, мы считаем Гапонова хорошим приобретением. Илья проявил себя в матчах за «Крылья», и мы рассчитываем, что он продолжит прогрессировать вместе с нашей командой», — приводит слова Корниленко официальный сайт «Крыльев Советов».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Крылья» выкупят игрока у «Спартака». Вторую часть нынешнего сезона футболист провёл в самарском клубе на правах аренды.