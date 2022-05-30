«Чувствую себя как дома». Вратарь Фролов продлил контракт с «Крыльями Советов»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов продлил контракт с самарским клубом на два года.

«В Самаре я чувствую себя как дома. Вместе с «Крыльями» мы пережили много разных эмоций – и трудности, и радостные моменты проживали вместе. Здесь отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб, команда прогрессирует и развивается. Болельщики здорово поддерживают нас, в Самаре очень любят футбол. Я рад продолжить карьеру в «Крыльях» и надеюсь быть максимально полезным команде», — приводит слова Фролова официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, Евгений Фролов стал футболистом «Крыльев Советов» в 2019 году. За самарскую команду он провёл 30 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов. В 14 матчах Фролов сохранил ворота «Крыльев» в неприкосновенности.

Обзор 30-го тура РПЛ: