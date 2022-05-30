А. Кержаков: сложно обсуждать задачи «Нижнего Новгорода» с тренером, который без контракта

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что его контракт с клубом истекает через несколько дней, а переговоры о пролонгации сотрудничества велись лишь на поверхностном уровне.

«Была задача сохранить место в РПЛ, поэтому задача выполнена. Была ли награда за сохранение прописки в РПЛ? Нет, у меня такого в контракте прописано не было.

Ходят слухи, что в «Нижний Новгород» придёт Галактионов? Со мной это не обсуждалось.

Какая задача на новый сезон? Наверное, сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более», — приводит слова Кержакова «Спорт день за днём».

Напомним, «Нижний Новгород» набрал 33 очка в 30 матчах и завершил сезон-2021/2022 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Обзор 30-го тура РПЛ: