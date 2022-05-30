Точилин заявил о готовности возглавить «Динамо» после ухода Шварца

Тренер Александр Точилин заявил о готовности возглавить московское «Динамо». Напомним, накануне тренерский мостик бело-голубых покинул немецкий специалист Сандро Шварц.

«Команда не должна посыпаться после ухода Шварца. Думаю, у руководителей есть кандидатура, кто может его заменить без ущерба для команды и результата. Возможно, будут изменения в составе с учётом отъезда некоторых легионеров. Как я понимаю, они остались только из-за Шварца. Ничего с клубом не случится из-за его ухода. У команды стабильная финансовая ситуация. Какие-то изменения произойдут в «Динамо», но проблем не будет.

Надо понимать, кто придёт вместо Шварца. Подходит ли «Динамо» Николич? Нет. У Шварца и Николича разные философии. Николич всегда исходил из индивидуальных качеств футболистов. Может, он захочет продолжить выстраивать ту игру, которую ставил Шварц.

Согласился бы, если бы мне поступило предложение возглавить «Динамо»? Подумал бы и согласился», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».