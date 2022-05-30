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Представлена домашняя форма сборной Италии на сезон-2022/2023

Представлена домашняя форма сборной Италии на сезон-2022/2023
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Представлен домашний комплект формы сборной Италии на сезон-2022/2023.

Футболка выполнена в синем и голубом цветах, а воротник — в цветах итальянского флага. На груди присутствует эмблема национальной команды, а также логотип технического спонсора — немецкой компании Puma. Футболка визуально поделена на четыре части.

Фото: пресс-служба Puma

Фото: пресс-служба Puma

Напомним, 1 июня состоится финальный матч Финалиссимы, в котором встретятся сборные Италии и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее итальянская национальная команда под руководством Роберто Манчини не прошла отборочный турнир чемпионата мира 2022 года и не выступит в финальной части мундиаля. Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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