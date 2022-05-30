В МВД Франции обвинили фанатов «Ливерпуля» в беспорядках перед началом финала ЛЧ

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что тысячи британских болельщиков без билетов или с поддельными билетами пытались прорваться на финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал», который прошёл 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

«Тысячи британских болельщиков без билетов или с поддельными билетами пытались прорваться на стадион, а иногда и нападали на стюардов. Спасибо очень большому количеству полицейских сил, мобилизованных этим вечером в таких сложных условиях», — написал Дарманен в своих соцсетях.

Также отмечается, что в МВД Франции уверены: 70% бумажных билетов фанатов «Ливерпуля» были поддельными.

В УЕФА позднее заявили, что перед началом матча турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона.

УЕФА совместно с полицией, властями и французской федерацией футбола в срочном порядке проведёт расследование этих инцидентов.