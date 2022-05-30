Дмитрий Гунько заявил, что его контракт с клубом «Арарат-Армения» не будет продлён

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, который в нынешнем сезоне руководил клубом «Арарат-Армения», рассказал, что руководство не предложило ему новое соглашение и в данный момент специалист рассматривает разные варианты продолжения карьеры.
«Контракт с «Араратом» не будет продлён. Почему? Не знаю. Соглашение закончилось, и со стороны клуба не было предложено его продлить. На данный момент такая ситуация.
Есть ли предложения из России? Сейчас из России конкретных предложений нет. Понятно, что желание работать в России есть, как есть и силы, опыт. Но есть разные варианты, будем рассматривать.
Из Армении есть предложения работы. Но говорить о чём-то пока преждевременно», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».
Отметим, что «Арарат-Армения» занял в последнем розыгрыше чемпионата Армении второе место, набрав 74 очка и уступив всего один балл «Пюнику», который занял первое место.
- 30 мая 2022
-
19:34
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
19:01
-
18:49
-
18:46
-
18:32
-
18:17
-
18:10
-
18:04
-
17:50
-
17:42
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
16:56
-
16:49
-
16:44
-
16:38
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:04
-
16:04
-
15:55
-
15:34
-
15:12
-
15:11
-
15:07
-
15:06