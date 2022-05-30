Дмитрий Гунько заявил, что его контракт с клубом «Арарат-Армения» не будет продлён

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, который в нынешнем сезоне руководил клубом «Арарат-Армения», рассказал, что руководство не предложило ему новое соглашение и в данный момент специалист рассматривает разные варианты продолжения карьеры.

«Контракт с «Араратом» не будет продлён. Почему? Не знаю. Соглашение закончилось, и со стороны клуба не было предложено его продлить. На данный момент такая ситуация.

Есть ли предложения из России? Сейчас из России конкретных предложений нет. Понятно, что желание работать в России есть, как есть и силы, опыт. Но есть разные варианты, будем рассматривать.

Из Армении есть предложения работы. Но говорить о чём-то пока преждевременно», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Отметим, что «Арарат-Армения» занял в последнем розыгрыше чемпионата Армении второе место, набрав 74 очка и уступив всего один балл «Пюнику», который занял первое место.