Новые владельцы «Челси» заявили, что осуществят реконструкцию «Стэмфорд Бридж»

Консорциум нового владельца «Челси» Тодда Боули взял на себя обязательства вложить средства в проведение реконструкции домашнего стадиона клуба — «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сделка по передаче «Челси» из собственности российского бизнесмена Романа Абрамовича консорциуму Тодда Боули официально завершилась в понедельник, 30 мая.

Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В конце февраля он заявил, что передал полномочия по управлению клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», а в начале марта объявил о намерении продать команду.

В мае в «Челси» сообщили, что условия сделки с консорциумом Тодда Боули согласованы. Сумма сделки составляет € 4,5 млрд.