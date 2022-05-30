Новые владельцы «Челси» заявили, что осуществят реконструкцию «Стэмфорд Бридж»
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Консорциум нового владельца «Челси» Тодда Боули взял на себя обязательства вложить средства в проведение реконструкции домашнего стадиона клуба — «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Сделка по передаче «Челси» из собственности российского бизнесмена Романа Абрамовича консорциуму Тодда Боули официально завершилась в понедельник, 30 мая.
Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В конце февраля он заявил, что передал полномочия по управлению клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», а в начале марта объявил о намерении продать команду.
В мае в «Челси» сообщили, что условия сделки с консорциумом Тодда Боули согласованы. Сумма сделки составляет € 4,5 млрд.
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