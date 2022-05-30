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«Оказывали давление». Кобелев высказался об уходе Шварца и Шиманьского из «Динамо»

«Оказывали давление». Кобелев высказался об уходе Шварца и Шиманьского из «Динамо»
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об уходе немецкого наставника Сандро Шварца и польского полузащитника Себастьяна Шиманьского из московской команды.

«У меня была информация, что по окончании сезона Шварц уйдёт. На него и Шиманьского оказывали давление, но они поступили как профессионалы, завершили сезон и потом объявили о своём уходе. Сильно ли поменяется игра «Динамо» с новым тренером? Тут важно понимать, кто уедет, а кто останется. В нынешней ситуации мы понимаем, что вряд ли из Европы к нам приедут новые футболисты. Если и будут приезжать легионеры, то из Латинской Америки. Поэтому предугадать ситуацию сейчас сложно», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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