Витсель: Куртуа совершает сейвы, о которых другие вратари могут только мечтать
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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель высоко оценил игру бельгийского голкипера «Реала» Тибо Куртуа в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0).
«Куртуа просто подтвердил, что он исключительный вратарь. Он совершает сейвы, о которых другие вратари могут только мечтать. Он очень хорош, абсолютный голкипер», — приводит слова Витселя Mundo Deportivo.
Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА бельгийский вратарь отразил все девять ударов в створ своих ворот. Всего за финальный матч «Ливерпуль» нанёс 23 удара в сторону ворот мадридского «Реала». Также Куртуа стал лидером по количеству сейвов в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 — на его счету 61 сейв в 13 матчах.
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