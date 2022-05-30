Агент Дана Петреску сообщил, что тренер готов вернуться в «Динамо» в случае предложения

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дана Петреску, рассказал о готовности румынского специалиста вернуться в столичный клуб в случае предложения.
«Возвращение Петреску в «Динамо»? Это зависит не от меня, переговоров мы ни с кем не вели. Будет предопределённость — обсудим.
Конечно, Россия Дану интересна. Он сейчас выиграл чемпионат Румынии с «ЧФР Клуж», всё прекрасно. По контракту в нынешнем клубе в случае какого-то предложения разберёмся», — приводит слова Пырнэу «Матч ТВ».
В воскресенье, 29 мая, стало известно, что немецкий специалист Сандро Шварц покидает пост главного тренера «Динамо».
«Динамо» завершило нынешний сезон Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Команда дошла до финала Кубка России, в котором проиграла «Спартаку» (1:2).
- 30 мая 2022
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