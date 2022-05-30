Данил Пруцев рассказал об адаптации в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, как адаптировался в стане красно-белых.
«В «Спартаке» классный коллектив, все очень профессионально относятся к делу. Меня хорошо приняли, тем более с некоторыми ребятами мы уже были хорошо знакомы. Спасибо всем, кто помог мне адаптироваться. Буду дальше продолжать работать и делать всё от меня зависящее, чтобы «Спартак» побеждал и становился сильнее.
В 2015 году с Наилем Умяровым были в «Чертаново» — теперь обладатели Кубка со «Спартаком». «Чертаново» и лично Николай Юрьевич Ларин дали мне очень многое. Это доброе и очень полезное для меня время. И, конечно, я рад играть в одной команде и выиграть трофей вместе с моим другом Наилем!
Отпуск? Если честно, все мысли были только о финале — даже не думал об отпуске. Сейчас можно немного выдохнуть и решить, где отдохнуть. Главное — что есть положительные эмоции после того, как взяли Кубок. Значит, получится провести отпуск с позитивным настроем!» — сказал Пруцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 мая 2022
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