Вратарь «Хальмстада» забил гол на последней минуте матча и спас команду от поражения

Голкипер шведского клуба «Хальмстад» Малькольм Нильссон спас свою команду от поражения, забив гол на 90+3-й минуте матча с «Вестеросом». Игра проходила в рамках 10-го тура первой шведской лиги, второго по значимости дивизиона страны. «Хальмстад» проигрывал со счётом 0:2 уже к девятой минуте встречи. Однако сначала полузащитник «Хальмстада» на 90+1-й минуте матча один мяч отыграл, а затем вратарь, подключившись к заключительной атаке, добыл ничью для своей команды.
Примечательно, что «Хальмстад» является лидером первой шведской лиги, тогда как «Вестерос» фактически борется за выживание. До этого матча «Хальмстад» одержал семь побед подряд в чемпионате страны.
Малькольму Нильссону 28 лет, и он почти всю карьеру выступает в составе шведского «Хальмстада».
- 30 мая 2022
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