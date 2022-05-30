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Гаврилов: не думаю, что уход Ваноли — потеря для «Спартака». Сейчас Кубок никому не нужен

Гаврилов: не думаю, что уход Ваноли — потеря для «Спартака». Сейчас Кубок никому не нужен
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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московской команды.

«Не думаю, что уход Ваноли — потеря для «Спартака». При чём тут Кубок? Сейчас Кубок никому не нужен. Оценить работу Ваноли в «Спартаке»? А какая работа? 10-е место команда заняла: какая работа там?

Что касается нового главного тренера, то руководство многих перепробовало. Я уже не знаю, на ком они могут остановиться. Если сюда приедет какой-нибудь иностранец, то он условия свои поставит. Деньги свои отобьёт по контракту, а по результату — сомневаюсь. Столько уже смен было в руководстве… Я уже не знаю, кого и куда приглашать. Я сомневаюсь, что там какие-то изменения будут», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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