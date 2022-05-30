Умяров поделился тем, что говорил Фомину перед пенальти в ворота «Спартака» в финале КР

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился тем, что говорил игроку «Динамо» Даниилу Фомину, когда он готовился пробить пенальти на последней минуте финального матча Кубка России.

«Сам с детства не люблю, когда бьёшь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю ещё, что сильно повлияли болельщики, Максименко их завёл перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошёл пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: «В левый бей, Максименко в левый не отобьёт. Бей — не ошибёшься». Он всё равно молчит, я решил ещё поддушить: «17 забил, 18-й промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнёшься!» А что было дальше, вы знаете сами.

На самом деле не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может, он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину всё равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», — написал Умяров в своём телеграм-канале.