Глава «Ман Сити» — о контракте Гвардиолы: Хосеп сам оказывает на себя достаточное давление

Президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак высказался по поводу возможного продления контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.



«На Пепа не нужно оказывать никакого дополнительного давления, он сам оказывает на себя достаточное давление. Я как раз пытаюсь смягчить обстановку, потому что мне кажется, он слишком сильно давит на себя. Давление не связано с победой в том или ином соревновании. Мы все вместе.



Гвардиола не оставался ни в одном клубе так долго, как в «Манчестер Сити». Заключить с ним контракт было верным решением. Это партнёрство, которое многие годы творило чудеса. Приближается седьмой год, и следующий сезон станет новой захватывающей главой этого партнёрства. Мы наслаждаемся каждым моментом, вместе добиваемся больших успехов. Переговоры о продлении контракта состоятся в нужное время и будут идти в том темпе, который подойдёт Пепу», — приводит слова главы «Манчестер Сити» пресс-служба английского клуба.



Напомним, действующий контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.

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