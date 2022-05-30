Неизвестные сорвали табличку Тибо Куртуа на аллее легенд «Атлетико»

Табличка голкипера «Реала» Тибо Куртуа была сорвана на аллее легенд домашнего стадиона «Атлетико», сообщает Marca.



Напомним, бельгийский вратарь, ранее защищавший цвета «Атлетико», в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, что после поражения в финале турнира 2014 года находится на хорошей стороне истории. Это вызвало гнев со стороны болельщиков «матрасников», после чего мемориальная табличка Куртуа на аллее легенд на стадионе «Ванда Метрополитано» была сорвана.



Куртуа выступал в составе мадридского «Атлетико» с 2011 по 2014 год. В 2018 году бельгиец стал игроком мадридского «Реала». В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный гол забил игрок «Реала» Винисиус Жуниор.