«Ювентус» предлагал € 20 млн за Альваро Морату. «Атлетико» отказал туринскому клубу
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Мадридский «Атлетико» отклонил предложение туринского «Ювентуса» о покупке нападающего Альваро Мораты за € 20 млн. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, 29-летний испанец всё ещё может перейти в туринский клуб, если итальянская сторона увеличит предложение.
«Ювентус» арендовал Альваро Морату в 2020 году на два сезона за € 20 млн. За это время испанский форвард провёл в составе многократного чемпиона Серии А 92 матча и забил 32 гола.
Соглашение 29-летнего испанского нападающего с мадридским «Атлетико» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Альваро Мораты в € 30 млн.
В нынешнем сезоне Мората провёл за «Ювентус» 48 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
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