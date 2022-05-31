Карл-Хайнц Румменигге объяснил, почему «Бавария» рассталась с Кроосом в 2014 году

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал об обстоятельствах трансфера немецкого полузащитника Тони Крооса в мадридский «Реал» в 2014 году.

Экс-глава правления мюнхенского клуба не считает, что в ситуации с Тони Кроосом «Бавария» сделала что-то не так. Немецкий футболист пополнил состав мадридского клуба за € 25 млн.

«Его агент потребовал от «Баварии» так много, что мы не смогли выполнить этих требований. Нам не нужно обсуждать его карьеру. Она необыкновенная, очевидно. Необыкновенная хотя бы потому, что он играет в большом клубе, который выигрывает титулы, и потому, что у него были отличные тренеры», — приводит слова Румменигге Bild.

Тони Кроос провёл за мадридский «Реал» 45 матчей в нынешнем сезоне. Он забил три гола и сделал три результативные передачи.