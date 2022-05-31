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Неймар: иметь в команде таких игроков, как Мбаппе, всегда очень важно. Рад, что он остался

Неймар: иметь в команде таких игроков, как Мбаппе, всегда очень важно. Рад, что он остался
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением об одноклубнике Килиане Мбаппе и его решении продлить контракт с клубом.

«Признаюсь, я был не в курсе до последнего момента. Узнал об этом за день до объявления. Я был очень рад, что Килиан решил остаться. Думаю, проект «ПСЖ» подходит для него. Для его карьеры хорошо, чтобы он пробыл ещё несколько лет в клубе, попытался выиграть Лигу чемпионов у себя на родине, в команде своего города. Так что думаю, это правильный выбор. Возможно, он захочет передумать и играть в другой команде в будущем. Иметь в команде таких игроков, как Килиан, всегда очень важно», — приводит слова Неймара Canal+.

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Напомним, Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ 21 Мая. Новое соглашение 23-летнего форварда с клубом рассчитано до июня 2025 года. Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть «ПСЖ» из-за плохих отношений с Килианом Мбаппе.

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