Неймар: иметь в команде таких игроков, как Мбаппе, всегда очень важно. Рад, что он остался

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением об одноклубнике Килиане Мбаппе и его решении продлить контракт с клубом.
«Признаюсь, я был не в курсе до последнего момента. Узнал об этом за день до объявления. Я был очень рад, что Килиан решил остаться. Думаю, проект «ПСЖ» подходит для него. Для его карьеры хорошо, чтобы он пробыл ещё несколько лет в клубе, попытался выиграть Лигу чемпионов у себя на родине, в команде своего города. Так что думаю, это правильный выбор. Возможно, он захочет передумать и играть в другой команде в будущем. Иметь в команде таких игроков, как Килиан, всегда очень важно», — приводит слова Неймара Canal+.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
Напомним, Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ 21 Мая. Новое соглашение 23-летнего форварда с клубом рассчитано до июня 2025 года. Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть «ПСЖ» из-за плохих отношений с Килианом Мбаппе.
- 31 мая 2022
-
03:40
-
03:18
-
03:05
-
02:39
-
02:26
-
02:12
-
01:49
-
01:16
-
00:34
-
00:29
-
00:20
- 30 мая 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:35
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:57
-
22:50
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:03
-
22:01
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:24
-
21:21
-
21:15
-
20:48
-
20:45
-
20:35
-
20:34
-
20:27