Месси о свисте болельщиков «ПСЖ» в его адрес: со мной никогда такого не было в «Барселоне»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ответил на свист болельщиков в его адрес после вылета команды из Лиги чемпионов. Напомним, Месси и Неймара освистали болельщики во время матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо»
«Это ново для меня. Это другая ситуация. Со мной никогда такого не было в «Барселоне», совсем наоборот. Понятно положение людей и злость на игроков, на команду. Потому, что прошел ещё год, потому что это не первый раз, когда с «ПСЖ» случается такая ситуация. Мы вылетели из Лиги чемпионов и злость болельщиков понятна. Мне и Неймару тогда больше всего досталось. Но так случилось», — приводит слова Месси TyC Sports.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» дошел до стадии 1/8 финала, где проиграл «Реалу».
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