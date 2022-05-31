Месси о свисте болельщиков «ПСЖ» в его адрес: со мной никогда такого не было в «Барселоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ответил на свист болельщиков в его адрес после вылета команды из Лиги чемпионов. Напомним, Месси и Неймара освистали болельщики во время матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо»

«Это ново для меня. Это другая ситуация. Со мной никогда такого не было в «Барселоне», совсем наоборот. Понятно положение людей и злость на игроков, на команду. Потому, что прошел ещё год, потому что это не первый раз, когда с «ПСЖ» случается такая ситуация. Мы вылетели из Лиги чемпионов и злость болельщиков понятна. Мне и Неймару тогда больше всего досталось. Но так случилось», — приводит слова Месси TyC Sports.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» дошел до стадии 1/8 финала, где проиграл «Реалу».