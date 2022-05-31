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Месси – об Агуэро: я очень сильно скучаю по нему

Месси – об Агуэро: я очень сильно скучаю по нему
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил о том, что скучает по завершившему карьеру соотечественнику – экс-нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Правда в том, что мы толком не знали, что с ним случилось. Я, по крайней мере, был далеко от него и не понимал ситуации, пока не смог с ним поговорить, и я действительно убедился, что его здоровье могло стать ещё хуже, продолжи он играть.

Конечно, он страдал и плакал в одиночестве или с родными, но, к счастью, он быстро нашёл другой выход, и с ним всё в порядке. Сейчас он хорошо выглядит, ему нравится то, что он делает, он делает это, не заботясь ни о чем.

Я скучаю по нему всегда. Мы были очень близки, я часто был рядом с ним весь день, мы вместе вставали, мы вместе ложились спать, и правда, да, я скучаю по нему. Очень сильно», — приводит слова Месси TyC Sports.

Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.

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