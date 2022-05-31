Месси – о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Реал» убил нас

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал вылет своего клуба из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА завершившегося сезона.

«Реал» убил нас. Меня, всю раздевалку в целом, весь Париж, потому что у нас была варварская иллюзия в этом соревновании. Результат этого матча был ударом».

«Я знаю, что такое «Реал» Мадрид, я жил этим много лет, всю свою жизнь вблизи этого клуба. И я знал, что это может случиться, потому что они забивают гол из ниоткуда и автоматически меняют игру. Так происходит не первый раз.

Я хочу выиграть этот турнир снова. Знаю, что лучшая команда не всегда выигрывает Лигу чемпионов, что Лига чемпионов — это ситуации, это конкретные моменты, психологические моменты, которые захватывают команду, когда малейшая ошибка оставляет тебя в стороне, и тот, кто наиболее подготовлен к этим ситуациям, в конечном итоге выигрывает или выходит в финал», — приводит слова Месси TyC Sport.