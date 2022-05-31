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Анхель Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022 в Катаре

Анхель Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022 в Катаре
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Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария заявил, что закончит карьеру в национальной сборной после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«После чемпионата мира в Катаре я прекращу играть за национальную сборную. После турнира придёт время, других молодых ребят. Они играют на международном уровне, становятся лучше и постепенно будут доказывать, что они могут достойно представлять нашу страну», — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo.

34-летний Анхель Ди Мария провёл за сборную Аргентины 121 матч и забил 24 мяча. На его счету победный гол в финальном матче Кубка Америки со сборной Бразилии в июле 2021 года.

Напомним, Анхель Ди Мария покинет «ПСЖ» этим летом.

Сборная Аргентины сыграет со сборной Италии в рамках Финалиссимы завтра, 1 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

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