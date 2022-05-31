«Мы будем по тебе скучать». Моуринью — уходящему полузащитнику «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью попрощался с полузащитником Эйнсли Мэйтлендом-Найлсом, который был арендован итальянским клубом у «Арсенала». Срок аренды английского футболиста подходит к концу, «римляне» не будут выкупать права на хавбека

«Мы будем по тебе скучать», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

24-летний Мэйлтенд-Найлс был арендован «Ромой» в январе 2022 года до конца сезона. В 12 матчах за команду англичанин не отметился результативными действиями.

Соглашение между Эйнсли и «Арсеналом» истекает в конце сезона. Полузащитник является воспитанником лондонского клуба.

Кто из футболистов создал наибольшее количество голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео: