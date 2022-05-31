Скира: «Милан» будет продан за € 1,3 млрд, сделку подпишут в ближайшее часы

Корпорация Elliott Management, владеющая итальянским «Миланом», в ближайшие часы оформит сделку по продаже клуба Джерри Кардинале (основателю RedBird Capital Partners). Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, сумма сделки составит € 1,3 млрд. Elliott Management владел «Миланом» с 2018 года.

В сезоне-2021/2022 «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии и дошёл до полуфинала Кубка страны.

В следующем сезоне «россонери» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов и в матче за Суперкубок Италии. Главным тренером команды является Стефано Пиоли, возглавивший команду в октябре 2019 года.

Нападающий Златан Ибрагимович заводит фанатов «Милана» после первого чемпионства команды за 11 лет. Видео: