Скира: «Милан» будет продан за € 1,3 млрд, сделку подпишут в ближайшее часы
Поделиться
Корпорация Elliott Management, владеющая итальянским «Миланом», в ближайшие часы оформит сделку по продаже клуба Джерри Кардинале (основателю RedBird Capital Partners). Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, сумма сделки составит € 1,3 млрд. Elliott Management владел «Миланом» с 2018 года.
В сезоне-2021/2022 «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии и дошёл до полуфинала Кубка страны.
В следующем сезоне «россонери» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов и в матче за Суперкубок Италии. Главным тренером команды является Стефано Пиоли, возглавивший команду в октябре 2019 года.
Нападающий Златан Ибрагимович заводит фанатов «Милана» после первого чемпионства команды за 11 лет. Видео:
Комментарии
- 31 мая 2022
-
10:45
-
10:28
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:34
-
09:33
-
09:27
-
09:24
-
09:16
-
09:14
-
09:09
-
09:00
-
08:42
-
08:29
-
08:23
-
08:05
-
08:02
-
07:15
-
06:14
-
05:13
-
03:40
-
03:18
-
03:05
-
02:39
-
02:26
-
02:12
-
01:49
-
01:16
-
00:34
-
00:29
-
00:20
Партнерский контент