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Скира: «Милан» будет продан за € 1,3 млрд, сделку подпишут в ближайшее часы

Скира: «Милан» будет продан за € 1,3 млрд, сделку подпишут в ближайшее часы
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Корпорация Elliott Management, владеющая итальянским «Миланом», в ближайшие часы оформит сделку по продаже клуба Джерри Кардинале (основателю RedBird Capital Partners). Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, сумма сделки составит € 1,3 млрд. Elliott Management владел «Миланом» с 2018 года.

В сезоне-2021/2022 «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии и дошёл до полуфинала Кубка страны.

В следующем сезоне «россонери» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов и в матче за Суперкубок Италии. Главным тренером команды является Стефано Пиоли, возглавивший команду в октябре 2019 года.

Нападающий Златан Ибрагимович заводит фанатов «Милана» после первого чемпионства команды за 11 лет. Видео:

«Милан» — чемпион спустя 11 лет! Каким был мир, когда клуб брал золото последний раз «Милан» — чемпион спустя 11 лет! Каким был мир, когда клуб брал золото последний раз
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