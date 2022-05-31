«Уфа» объявила о расторжении контракта с Кабутовым

Полузащитник Дмитрий Кабутов и футбольный клуб «Уфа» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба в телеграм-канале.

30-летний Кабутов подписал контракт с «Уфой» в зимнее трансферное окно до конца сезона. Соглашение подразумевало опцию продления.

Кабутов начинал сезон-2021/22 в составе самарских «Крыльев Советов». За самарский клуб и «Уфу» полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил один мяч.

Кабутов является воспитанником академии Коноплёва. Также он выступал в составе «Ротора», «Газовика» (ныне — «Оренбург»), «Волгаря» и «СКА-Хабаровск».

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