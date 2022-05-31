Мэйтленд-Найлс обратился к болельщикам «Ромы» с прощальной речью

Полузащитник «Ромы» Эйнсли Мэйтленд-Найлс, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», попрощался с римским клубом.

«Отличный способ завершить сезон. Спасибо болельщикам «Ромы», игрокам и персоналу за то, что приняли меня и поверили в меня как в одного из них за то короткое время, что мы провели вместе. Огромный опыт быть частью истории вместе с клубом», — написал Мэйтленд-Найлс в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что «Рома» не станет выкупать 24-летнего англичанина у лондонского клуба.

В прошедшем сезоне Мэйтленд-Найлс провёл за «Рому» 12 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Он пополнил состав римского клуба в зимнее трансферное окно этого года.