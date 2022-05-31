Евгений Савин заявил о переезде клуба «Красава» из России

Президент клуба «Красава», бывший футболист и блогер Евгений Савин объявил о переезде команды за пределы России.
Ранее Евгений Савин сам покинул страну после выхода интервью с украинскими футболистами, которые критически высказались о событиях, происходящих на Украине.
«Все спрашивают, что будет с клубом «Красава». Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в Российской Федерации. Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и бывшего СНГ», — написал Савин в своих соцсетях.
Президент клуба добавил, что в ближайшее время болельщики узнают новое место, где будет располагаться «Красава». Клуб «Красава» в нынешнем сезоне выступал в первенстве ФНЛ-2 и занял третье место в турнирной таблице своей группы, набрав 31 очко после 18 матчей.
- 31 мая 2022
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