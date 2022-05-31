«Вест Хэм» планирует выкупить арендованного у «ПСЖ» голкипера Ареола за € 9 млн

«Вест Хэм» собирается выкупить вратаря Альфонса Ареола, права на которого принадлежат «ПСЖ». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб заплатит за 29-летнего французского вратаря € 9 млн. На этой неделе «молотобойцы» собираются провести переговоры с агентом футболиста, чтобы согласовать условия личного контракта игрока.

«Вест Хэм» арендовал Альфонса Ареола у «ПСЖ» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне французский голкипер провёл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах, пропустив 15 голов. При этом восемь матчей Ареола отыграл, не пропустив в них ни одного мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голкипер в € 9 млн.