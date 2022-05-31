Макаров — о «Динамо»: бронза РПЛ и выход в финал Кубка — это достойно похвал!

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров подвёл итоги сезона-2021/2022 в исполнении московской команды.
«В первую очередь я благодарю всех преданных болельщиков «Динамо» и тех, кто желал нам много побед в этом сезоне! Кто каждую игру в сезоне был с нами при любом раскладе, что бы там ни происходило и как бы всё ни завершилось!
Сезон-2021/2022 был сложным, но, с другой стороны, он был счастливым для каждого из нас! Я не буду скрывать, что я счастлив! Завоевать бронзу и участвовать в финале Кубка России — это достойно всех похвал! Эмоции навсегда в нашем сердце.
Спасибо команде, тренерскому штабу и всему персоналу, кто был с нами. В такое тяжёлое время мы были все вместе и завершили дело до конца! Двигаемся дальше к новым победам и с поднятой головой», — написал Макаров в своих соцсетях.
- 31 мая 2022
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