Куртуа и Денайер из-за травм покинули сборную Бельгии в преддверии матчей Лиги наций
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа и защитник «Лиона» Джейсон Денайер покинули расположение сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В сообщении указывается, что оба футболиста не готовы играть по медицинским показаниям.
Сборная Бельгии в рамках Лиги наций 3 июня сыграет со сборной Нидерландов, затем 8 июня со сборной Польши, 11 июня проведёт матч со сборной Уэльса и, наконец, 14 июня ещё раз встретится с поляками.
Напомним, Тибо Куртуа был признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (0:1). Бельгийский голкипер отразил все девять ударов в створ своих ворот.
Джейсон Денайер в нынешнем сезоне провёл за «Лион» 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.
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