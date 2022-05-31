«Барселона» может подписать Бен-Йеддера летом

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер в летнее трансферное окно может покинуть команду. За ситуацией вокруг французского футболиста следит «Барселона». Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, испанский клуб следил за 31-летним футболистом ещё во времена его игры за «Севилью» (2016-2019). Три года назад «Монако» заплатил за переход французского нападающего € 40 млн.

В минувшем сезоне Бен-Йеддер забил 32 гола и отдал семь результативных передач в 52 матчах во всех турнирах. Соглашение Виссама с «Монако» истекает летом 2024 года.

«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.