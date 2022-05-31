Новый владелец «Челси» выступил с заявлением после покупки клуба у Абрамовича

Новый владелец «Челси» Тодд Боули выступил с заявлением после перехода клуба в собственность своего консорциума.

«Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба «Челси». Мы будем выкладываться на все 100% — каждую минуту каждого матча. Наше видение, как владельцев, ясно: мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом.

Наряду с нашими обязательствами по развитию молодёжного состава и приобретению талантов наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб на долгосрочную перспективу и развивать замечательную историю успеха «Челси». Я лично хочу поблагодарить министров и чиновников британского правительства, а также английскую Премьер-лигу за всю их работу, благодаря которой эта сделка состоялась», — приводит слова Боули официальный сайт «Челси».

Напомним, сделка по передаче «Челси» из собственности российского бизнесмена Романа Абрамовича консорциуму Тодда Боули официально завершилась в понедельник, 30 мая.

Российский бизнесмен Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В конце февраля он заявил, что передал полномочия по управлению клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», а в начале марта сообщил о намерении продать команду.

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