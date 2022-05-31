Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сити» планирует присоединиться к «ПСЖ» в гонке за форвардом «Милана»

«Сити» планирует присоединиться к «ПСЖ» в гонке за форвардом «Милана»
Комментарии

«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Милана» Рафаэлом Леау и планирует присоединиться к французскому «ПСЖ» в гонке за подписание форварда. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, 22-летний нападающий рассматривается главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой как потенциальная замена Рахиму Стерлингу. Ранее сообщалось об интересе к футболисту «Милана» со стороны «ПСЖ».

Контракт португальского нападающего с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за итальянский клуб с 2019 года.

В минувшем сезоне Рафаэл Леау провёл за «Милан» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальского форварда в € 50 млн.

Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022