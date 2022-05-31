«Сити» планирует присоединиться к «ПСЖ» в гонке за форвардом «Милана»
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«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Милана» Рафаэлом Леау и планирует присоединиться к французскому «ПСЖ» в гонке за подписание форварда. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, 22-летний нападающий рассматривается главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой как потенциальная замена Рахиму Стерлингу. Ранее сообщалось об интересе к футболисту «Милана» со стороны «ПСЖ».
Контракт португальского нападающего с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за итальянский клуб с 2019 года.
В минувшем сезоне Рафаэл Леау провёл за «Милан» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальского форварда в € 50 млн.
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