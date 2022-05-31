«ПСЖ» объявил о выкупе контракта защитника Мендеша
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Французский «ПСЖ» договорился со «Спортингом» о выкупе контракта защитника Нуну Мендеша. Об этом сообщает пресс-служба парижан на официальном сайте.
19-летний футболист подписал с новой командой соглашение до 2026 года. Напомним, Мендеш выступал за «ПСЖ» на правах аренды в сезоне-2021/2022. В 40 матчах во всех турнирах защитник отдал три результативные передачи. Вместе с «ПСЖ» Нуну выиграл чемпионат Франции. По сведениям портала Transfermarkt, сумма выкупа Мендеша составила € 40 млн.
Мендеш является воспитанником «Спортинга». 24 марта 2021 года защитник дебютировал в сборной Португалии. На его счету 13 матчей в составе национальной команды и две жёлтые карточки.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видеоролик:
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