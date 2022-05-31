Переход Тчуамени обойдётся «Реалу» в € 100 млн с учётом бонуса для игрока
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Мадридский «Реал» близок к заключению соглашения с «Монако» по переходу полузащитника Орельена Тчуамени. Сделка обойдётся испанской команде в € 100 млн с учётом бонуса для футболиста. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».
По сведениям источника, оставшиеся детали стороны согласуют в ближайшие несколько дней.
22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо». Он стал игроком «Монако» в январе 2020 года. За монегасков полузащитник забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 95 матчах во всех турнирах. Соглашение Орельена с «Монако» истекает в 2024 году.
«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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