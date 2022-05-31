«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов
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Грозненский «Ахмат» объявил об уходе шестерых футболистов — Виталия Гудиева, Александра Пуцко, Виталия Лысцова, Игоря Коновалова, Артёма Архипова и Сенина Себая. Сегодня истекли их контракты с клубом.
«Каждый из них внёс свой вклад в историю клуба. Мы благодарим ребят за совместную работу, желаем удачи и долгой, успешной карьеры. Спасибо!» — написала пресс-служба «Ахмата» в своём телеграм-канале.
Напомним, «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский клуб набрал 42 очка в 30 матчах. Чемпионом России завершившего сезона досрочно стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
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