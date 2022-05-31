«Урал» объявил о подписании конголезского защитника украинского происхождения

Защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон стал футболистом «Урала». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга в телеграм-канале.
Иллой-Айет родился в Одессе. Там он начал заниматься футболом в местной СДЮШОР «Черноморец». В молодёжной команде дебютировал 2 марта 2012 года в домашней игре с «Ильичёвцем». Выступал за молодёжные команды U-19 и U-21. В 2015 году заключил контракт с «Карпатами» из Львова, но перешёл на правах аренды в тернопольскую «Ниву», за которую сыграл в первом украинском дивизионе 12 матчей. Летом того же года получил приглашение в донецкий «Олимпик». 9 августа 2015 года Иллой-Айет впервые вышел в матче Украинской Премьер-лиги. В составе донецкого клуба Эммерсон провёл 3 сезона и отыграл 40 матчей.
Летом 2018 года конголезский защитник перебрался в Данию и начал выступать в ФК «Вайле» из одноимённого города. В этом клубе Эммерсон провёл 14 матчей и отметился одним забитым мячом и одной отданной передачей. Далее последовали аренды в «Гонконг Фули» и «Армавир», а в феврале 2021 года «СКА-Хабаровск» подписал Иллой-Айета на полтора года.
Эммерсон вызывался в юношескую сборную Украины U-17 и молодёжную сборную. 5 сентября 2017 года провёл матч за национальную команду Республики Конго против Ганы, в котором отличился забитым мячом.
- 31 мая 2022
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