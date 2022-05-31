«Челси» получит на трансферы € 200 млн, клуб хочет купить защитников «Барселоны» и «ПСЖ»
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Лондонский «Челси» сможет в летнее трансферное окно потратить на переходы игроков около € 200 млн. Клуб хочет подписать защитников «Барселоны» Серджино Деста и «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
21-летний Дест выступает за «Барселону» с 2020 года. В минувшем сезоне американский защитник в 31 матче во всех турнирах отдал три результативные передачи. «Барселона» будет готова продать футболиста, если получит хорошее предложение.
23-летний Хакими стал игроком «ПСЖ» летом 2021-го, перейдя из миланского «Интера». В 41 матче за клуб марокканец забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ). Видео:
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