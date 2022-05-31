«Локомотив» объявил об уходе Рыбуса

Польский полузащитник Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после завершения действия контракта 30 июня, информирует официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Мацея за годы, проведённые в команде, и желает удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба железнодорожников.

За «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил 3 гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.