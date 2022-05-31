«Локомотив» объявил об уходе Рыбуса
Поделиться
Польский полузащитник Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после завершения действия контракта 30 июня, информирует официальный сайт клуба.
«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Мацея за годы, проведённые в команде, и желает удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба железнодорожников.
За «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил 3 гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.
Комментарии
- 31 мая 2022
-
13:43
-
13:40
-
13:39
-
13:22
-
13:15
-
13:12
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:32
-
12:31
-
12:17
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
12:01
-
12:01
-
12:00
-
11:43
-
11:20
-
11:17
-
11:13
-
11:10
-
11:09
-
11:06
-
11:01
-
10:45
-
10:28
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:34
Партнерский контент