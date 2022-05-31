Грэм Сунесс: хочу, чтобы Украина отправилась в Катар на ЧМ-2022, а затем выиграла его

Бывший главный тренер «Рейнджерс» и «Ливерпуля» Грэм Сунесс заявил, что хочет победы сборной Украины на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Экс-футболист сборной Шотландии высказался накануне полуфинального стыкового матча за выход на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии. Игра состоится завтра, 1 июня, в Глазго.

«Когда я задумался об этой игре, то в голове было: «Как справиться с этим?» Часть меня придерживается того факта, что это лишь футбольный матч. Действительно ли я хочу, чтобы Шотландия обыграла их? Я окажусь в действительно сложной ситуации. Я буду на эмоциях. Мне хочется, чтобы Украина отправилась в Катар на ЧМ-2022, а затем выиграла его.

Насколько глубоко нужно зарывать голову в песок, чтобы не понимать, в какой ситуации сейчас находится мир? Понимание придёт, когда кто-то нажмёт на кнопку ядерного оружия? Я не хочу, чтобы игроки сборной Шотландии играли этим вечером. Я не знаю, в каком эмоциональном состоянии буду находиться.

Когда я глубоко задумываюсь об этом, мне становится очевидно, что дать понять, что поведение России неприемлемо, куда важнее футбола. Мир должен объединиться и сказать им об этом – вы сейчас слышите, сколько эмоций в моём голосе. Я слишком близко к сердцу воспринимаю эту ситуацию.

Я буду работать этот матч для телевидения и не знаю, как справлюсь с этим. Наверняка большинство болельщиков, которые посетят этот матч, будут чувствовать себя так же. Это будет по-настоящему странный вечер», – приводит слова Сунесса The Times.