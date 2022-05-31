«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят подписать полузащитника «Наполи»
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«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал» заинтересованы в подписании полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
26-летний Руис является воспитанником «Бетиса». В «Наполи» испанский полузащитник выступает с 2018 года. За четыре сезона Фабиан принял участие в 166 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с командой Руис выиграл Кубок Италии в сезоне-2019/2020.
Соглашение между Руисом и «Наполи» истекает в конце следующего сезона.
В 2019 году Фабиан дебютировал за сборную Испании, за которую принял участие в 15 матчах (гол и пять результативных передач).
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видеоролик:
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