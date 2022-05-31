Френки де Йонг прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед».
«Да, я слышал слухи о своём переходе в «Манчестер Юнайтед», но люди, отвечающие за клуб, мне ничего не говорили. Буду считать, что договорённости нет и ничего не происходит. Говорил ли я с тен Хагом? Я не расскажу вам об этом. Я бы не сказал вам об этом, даже если бы это был другой тренер или клуб.
Я уже разговаривал с Хави, но лишь о нашей игре, составе и о том, что нам нужно улучшить», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.
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