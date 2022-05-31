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«Крылья Советов» выкупили Матео Барача у «Сочи»

«Крылья Советов» выкупили Матео Барача у «Сочи»
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«Крылья Советов» выкупили у «Сочи» хорватского защитника Матео Барача. Вторую половину сезона-2021/2022 футболист выступал за самарскую команду на правах аренды.

Контракт «Крыльев Советов» с 27-летним футболистом заключен сроком на 2 года, клуб воспользовался опцией выкупа игрока. Трансфер Барача прокомментировал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

«В весенней части Чемпионата мы видели Матео в деле. У него отличные физические данные, хорошее игровое мышление. Барач здорово влился в коллектив и интегрировался в тот футбол, который проповедует наш тренерский штаб. Это опытный игрок, мы рады, что он стал частью нашей команды», – приводит слова Корниленко официальный сайт «Крыльев».

Напомним, хорватский защитник перешёл в «Сочи» из венского «Рапида» минувшим летом.

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