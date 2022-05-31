«Крылья Советов» выкупили Матео Барача у «Сочи»

«Крылья Советов» выкупили у «Сочи» хорватского защитника Матео Барача. Вторую половину сезона-2021/2022 футболист выступал за самарскую команду на правах аренды.
Контракт «Крыльев Советов» с 27-летним футболистом заключен сроком на 2 года, клуб воспользовался опцией выкупа игрока. Трансфер Барача прокомментировал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.
«В весенней части Чемпионата мы видели Матео в деле. У него отличные физические данные, хорошее игровое мышление. Барач здорово влился в коллектив и интегрировался в тот футбол, который проповедует наш тренерский штаб. Это опытный игрок, мы рады, что он стал частью нашей команды», – приводит слова Корниленко официальный сайт «Крыльев».
Напомним, хорватский защитник перешёл в «Сочи» из венского «Рапида» минувшим летом.
- 31 мая 2022
-
15:23
-
15:16
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:29
-
14:25
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:43
-
13:40
-
13:39
-
13:22
-
13:15
-
13:12
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:32
-
12:31
-
12:17
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
12:01