Чемпионы любительского Кубка Юга получили в награду стул и расцеловали трофей

В Сочи прошёл заключительный любительский Кубок Юга нынешнего сезона. Организаторы соревнований запутались в собственном регламенте и серебряный призёр турнира был удостоен трофея, а чемпионы получили в награду стул.

Дело в том, что выселковская «Аполлония» сыграла вничью с московским «Барсом» и ожидала, что по регламенту турнира победителя должны были определить в серии пенальти. Однако «Аполлония» забыла, что в соревнованиях действует правило разницы мячей, которая была лучше у московского «Барса».

Тем не менее, «Аполлония» не стала дожидаться итогов, забрала главный кубок и уехала домой. А победителям из «Барса» достались медали и импровизированный кубок в виде стула.

Триумфаторы турнира, тем не менее, подошли к ситуации с юмором, поднимали стул над головой и целовали вновь обретённый трофей как настоящий кубок за победу на чемпионате мира.