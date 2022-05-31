Прокуратура начала проверку факта избиения работником «Краснодара» болельщицы-инвалида

Прокуратура начала проверку «Краснодара» из-за инцидента с избиением клубным специалистом по работе с инвалидами Геннадием Щербиной маломобильной болельщицы краснодарского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
По информации источника, в сентябре прошлого года маломобильная болельщица «Краснодара» посетила матч клуба с «Сочи». Перед финальным свистком к ней обратился стюард и посоветовал подойти к некоему водителю. Женщина его не знала и отправилась на специальную парковку. Там, её встретил специалист по работе с болельщиками-инвалидами Геннадий Щербина.
По словам болельщицы, Щербина два раза ударил её по правой руке и забрал телефон. После инцидента нашлись другие фанаты, пострадавшие от экспрессивного работника «Краснодара». Все они ждут результата коллективной жалобы.
- 31 мая 2022
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