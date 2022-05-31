Вячеслав Кротов не смог сдержать слёз на прощании с ФК «Уфа»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов записал обращение к фанатам команды после ухода. Соглашение с форвардом не было продлено.

«Хочу сказать большое спасибо футбольному клубу «Уфа». Всем тем, кто мне здесь помогал: обслуживающий персонал, все работники», — рассказал Кротов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Уфы».

29-летний нападающий не смог закончить свою речь из-за слёз.

Кротов стал футболистом «Уфы» в 2015 году, перейдя из «Спартака». В 167 матчах за команду нападающий забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.



Ранее «Уфа» объявила о разрыве контрактов с главным тренером Алексеем Стукаловым и полузащитником Дмитрием Кабутовым. Также команду покинули защитники Неманья Милетич, Александр Сухов и Боян Йокич, полузащитники Филип Мрзляк и Олег Иванов, у которых истёк контракт с клубом. Кроме них, из «Уфы» ушли нападающие Александр Саплинов и Дилан Ортис — сроки их аренды в команде подошли к концу.



В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).